قرار صادم من البنك المركزي بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
قرر مجلس إدارة البنك المركزي عدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين وذلك تدعيمًا للقاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة إستمرار أزمة انتشار فيروس كوفيد 19 مع السماح بإجراء توزيعات للعاملين وكذلك صرف مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي2020.

وأشار البنك إلى أن القرار جاء في ضوء استمرار أزمة انتشار فيروس كوفيد 19 على الصعيدين الدولي والمحلي ونظرًا لعدم وضوع الرؤية بشأن الموعد المتعوقع لانتهائها ومدي تأثيرها على الوضع الاقتصادي في الفترة المقبلة ونظرًا للدور المنوط به البنك المركزي من الحفاظ على سلامة النظام النقدي والمصرفي وبهدف التحوط لأية أحداث قد تطرأ خلال الفترة القادمة.
قرار صادم من البنك المركزي بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا

أخبار تهمك

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني رفض رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تشيكل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب

منذ أقل من ساعة

4 لاعبين "صداع" في رأس الأهلي والزمالك بالميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري

منذ ساعتين و 36 دقيقة

احذفوا التطبيق قبل 8 فبراير.. خبراء يحذرون من الواتساب

منذ ساعتين و 20 دقيقة

قرار صادم من البنك المركزي بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا

الآن

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل المصري الرسمي لمواجهة الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

ميت خلف يفوز على سبورتنج كاسل ويتأهل للدور الثاني بكأس مصر

منذ أقل من نصف ساعة

غزل شبين يفوز على مركز شباب تلا في كأس مصر

منذ ساعة

بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد كأس العالم للأندية

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:12 م

تشكيل المصري الرسمي لمواجهة الزمالك

عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي

04:03 م

تشيكل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب

04:06 م

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

12:24 م

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري

02:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض