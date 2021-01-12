قرار صادم من البنك المركزي بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا

قرر مجلس إدارة البنك المركزي عدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين وذلك تدعيمًا للقاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة إستمرار أزمة انتشار فيروس كوفيد 19 مع السماح بإجراء توزيعات للعاملين وكذلك صرف مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي2020.





وأشار البنك إلى أن القرار جاء في ضوء استمرار أزمة انتشار فيروس كوفيد 19 على الصعيدين الدولي والمحلي ونظرًا لعدم وضوع الرؤية بشأن الموعد المتعوقع لانتهائها ومدي تأثيرها على الوضع الاقتصادي في الفترة المقبلة ونظرًا للدور المنوط به البنك المركزي من الحفاظ على سلامة النظام النقدي والمصرفي وبهدف التحوط لأية أحداث قد تطرأ خلال الفترة القادمة.