الإعلامية اليمنية أروى تعلن اصابتها بفيروس كورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:12 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

أعلنت الفنانة اليمنية أروى إصابتها بفيروس كورونا، وذلك في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتبت أروى منذ قليل: "للأسف اليوم نتيجة فحص كورونا طلعت إيجابية.. ادعولي الله ينجيني منها وما يلقطوها زوجي وبنتي وعائلتي امين".

وأعلن عدد من الفنانين في مصر إصابتهم بالفيروس المستجد خلال الفترة الماضية، وأعلنوا تعافيهم فيما بعد، ومنهم الفنانة يسرا، أمير كرارة، إيناس الدغيدي، مجدي صبحي، أبو، ماجد المصري، وائل الإبراشي، ومؤخرًا الإعلامي مفيد فوزي.

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