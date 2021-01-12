وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الكرواتي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:11 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
تلقىَ سامح شكري وزير الخارجية، اليوم 12 يناير الجاري، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الكرواتي "جوردان جريليش رادمان"، حيث تناول الاتصال سُبل دفع العلاقات الثنائية بين الدولتيّن، وكذا التباحُث حول عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المُتبادل للبلديّن.

وفي تصريح للسفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ذكر أن الوزيريّن أشادا بالعلاقات الطيبة التي تجمع البلدين، كما أعربا عن أهمية مواصلة العمل على تطوير العلاقات على صعيد مجالات التعاون الثنائي المختلفة، وذلك بالإضافة إلى الاستمرار في التنسيق المشترك بالمحافل الدولية بما يحقق مصالح ورؤى الدولتين.

وأضاف أن الوزير سامح شكري أشار إلى اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، علاوة على أهمية زيادة حجم التجارة البينية، كما أكد على دعوة الجانب الكرواتي لزيادة الاستثمارات في مصر، خاصة في ظل التطور الذي يشهده مناخ الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة.

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