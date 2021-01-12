حزب "المصريين": تركيبة البرلمان الجديد خطوة على طريق الإصلاح السياسي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:11 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، أن مجلس النواب في غاية الأهمية نظرًا لطبيعة المرحلة، التي تتطلب حزمة تشريعات تساعد وتُمكن الدولة من استكمال مسيرة التنمية وبناء المستقبل.

وأشاد "أبو العطا"، في بيان اليوم الثلاثاء، بدور الأمانة العامة لمجلس النواب في تنظيم استقبال النواب الجدد لاستخراج كارنيه المجلس؛ لا سيما في ظل إجراءات احترازية شديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، معربًا عن وجود حالة من الفخر تنتاب الأوساط السياسية والبرلمانية في الآونة الأخيرة بعد ترأس النائبة فريدة الشوباشي للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري (الفصل التشريعي الثاني) والتي عُقدت اليوم بصفتها أكبر الأعضاء سنًا.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن ترأس قامة مشرفة مثل فريدة الشوباشي الجلسة الافتتاحية والإجرائية لمجلس النواب يُعد شرفًا كبيرًا للأحزاب السياسية، موضحًا أن ذلك يُعد بمثابة شرف وتكريم للمرأة المصرية، لافتًا إلى أن مجلس النواب الحالي يضم في عضويته أكثر من 160 نائبة وهو أمر غير مسبوق، حيث أن ذلك الأمر بمثابة تتويج لجهود المرأة من خلال دعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد بجهود مجلس النواب خلال المرحلة السابقة، والتي تحمل خلالها المجلس ورئيسه أكثر من طاقته، ويشهد على ذلك كم وحجم التشريعات التي صدرت خلال الفصل التشريعي الأول، موضحًا أن مجلس النواب الجديد سيكون صوت الشعب ونبض الشارع، وسيرى المواطنون برلمان قويًا في التشريع؛ وسيُمارس فيه الرقابة على أعمال وسياسات الحكومة، بحكم أن مصلحة المواطن والوطن على رأس اولوياتهم كنواب في المجلس الجديد؛ والشعب ينتظر منهم الكثير تحت قبة البرلمان.

وأكد أن تشكيل مجلس النواب الجديد متنوع؛ ويتميز بالتعددية السياسية؛ ويعبر بدوره عن كل فئات الشعب، موضحًا أن الجميع ممثل في المجلس؛ وأكبر دليل على ذلك أنه يتواجد به نواب لأكثر من 13 حزبا إلى جانب نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع تمثيل مشرف وغير مسبوق للمرأة بأكثر من 148 نائبة؛ الامر الذي يؤكد دعم الدولة لتمكين المصريات سياسيًا واقتصاديًا.

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