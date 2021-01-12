البداية في فبراير.. خطة الدولة لتطعيم المصريين بـ"لقاح كورونا"



وفي هذا الشأن، أكدت وزارة الصحة، أن هناك تعددا فى مصادر لقاح كورونا، مضيفة أنه تم تسجيل اللقاح الصينى واتخاذ كل الإجراءات، وأن شحنة اللقاح الصينى ستتضمن 500 ألف جرعة، على أن يبدأ التدفق آخر الشهر الحالى من اللقاح، وأول الشهر القادم سيتم البدء فى تلقيح الأولى ضد كورونا، وستكون الأولوية للأطقم الطبية وكبار السن ومن ثم ستجرى إتاحة اللقاح للقطاع الصناعى بالدولة.



وتحدثت وزيرة الصحة هالة زايد عن 3 لقاحات، هي "أسترازينيكا" و"سينوفارم" و"فايزر بيونتك"، وأوضحت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي: "نتوقع توريد لقاحات فيروس كورونا بنهاية شهر يناير الجاري".



تحرك بشأن محدودي الدخل



كما أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تبرع مجموعة هشام طلعت بتطعيم 2 مليون مواطن من محدودى الدخل خلال القترة المقبلة، موضحة أن صندوق تحيا مصر سيكون الذراع التمويلي لتوفير اللقاحات وقبول التبرعات خاصة الموجه لشراء اللقاحات المتعلقة بفيروس كورونا.



وأضافت وزيرة الصحة والسكان خلال توقيع برتوكول تعاون ثلاثي بين وزارة الصحة وصندوق تحيا مصر ومجموعة طلعت مصطفي للتبرع بتطعيم 2 مليون مواطن بلقاح كورونا بالمجان أنها تلقت طلبات من رجال أعمال للتبرع بشراء اللقاح الخاص بكورونا.



تلقيح كافة المواطنين في هذه الحالة





ومن جانبه، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إنه عندما تتوفر اللقاحات بكميات كافية سوف يتم البدء في التلقيح للمواطنين، مشيرًا إلى أن لقاح ساينو فارم حصل علي موافقة هيئة الأدوية المصرية والجهات الصينية أيضا ونتأكد من فعالية اللقاح قبل استخدامه.



وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة: "اللقاح قبل أن يستخدم ننظر للموافقات التي حصل عليها في بلده.. وكل الأبحاث العلمية عن اللقاحات تنشر في وسائل الإعلام.









بدأت مؤسسات الدولة في وضع خطتها لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا التاجي المستجد بعد أن عملت على توفير تلك اللقاحات من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.التلقيح أول فبراير