توك شو توك شو عاجل.. أعضاء البرلمان ينتخبون رئيس المجلس الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:09 م رقية جمال Advertisements ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، أن أعضاء مجلس النواب ينتخبون رئيس المجلس. أخبار تهمك بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد كأس العالم للأندية منذ نصف ساعة أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي منذ أقل من ساعة ميت خلف يفوز على سبورتنج كاسل ويتأهل للدور الثاني بكأس مصر منذ أقل من نصف ساعة غزل شبين يفوز على مركز شباب تلا في كأس مصر منذ ساعة احذفوا التطبيق قبل 8 فبراير.. خبراء يحذرون من الواتساب منذ ساعتين و 23 دقيقة 4 لاعبين "صداع" في رأس الأهلي والزمالك بالميركاتو الشتوي منذ ساعتين و 19 دقيقة موسيماني رفض رحيل نجم الأهلي منذ حوالي 4 ساعات قرار صادم من البنك المركزي بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا الآن مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري منذ ساعتين و 38 دقيقة تشيكل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب منذ أقل من ساعة قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي منذ حوالي 11 ساعة الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية منذ حوالي 8 ساعات تشكيل المصري الرسمي لمواجهة الزمالك منذ ساعة الا ربع