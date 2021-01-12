"هيرميس" تغلق الشريحة الأولى من إصدار سندات توريق لصالح شركات (عامر جروب، بورتو جروب، قسطلي)

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:36 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس وهي المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، عن الإتمام الناجح لإصدار الشريحة الأولى من عملية إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 6.5 مليار جنيه لصالح شركات «عامر جروب» و«بورتو جروب» و«قسطلي». وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الإصدار الأوحد والمستشار المالي في الإصدار الأول البالغ قيمته 700 مليون جنيه والمضمون بأرصدة دائنة وأوراق قبض تبلغ قيمتها 911 مليون جنيه من خمس شركات مصدرة تشمل أربع شركات تابعة لعامر جروب وشركة التمويل العقاري «قسطلي»، علمًا بأن معدل تغطية الشريحة الأولى قد تجاوز حجم الإصدار.

ومن المقرر إتمام عملية إصدار سندات التوريق على ثلاث شرائح بمدد استحقاق تبلغ 13 شهرًا للشريحة الأولى ومدة استحقاق تصل إلى 36 شهرًا للثانية وتصل إلى 60 شهرًا للشريحة الثالثة، علمًا بأن الشريحة الأولى حصلت على تصنيف ائتماني AA+ من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «ميريس»، بينما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف AA، في حين حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A. 

وفي هذا السياق، أعرب مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه باستمرار الشراكة مع شركة عامر جروب باعتبارها أحد الكيانات الرائدة في مجال التطوير العقاري بالسوق المصري. وأوضح أن الصفقة الجديدة تأتي عقب الإتمام الناجح لصفقة سندات توريق لصالح مجموعة طلعت مصطفى، ليصل بذلك إجمالي عدد صفقات سندات الدين التي قام بتنفيذها فريق قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بأسواق ترتيب الدين 9 صفقات منذ بداية عام 2020 بقيمة إجمالية بلغت 6 مليار جنيه.

 وأضاف جاد أن نجاح الصفقة يعكس قدرة وكفاءة فريق العمل على التوسع بأعمال صفقات التوريق، في ضوء الأهمية المتزايدة التي تحظى بها فئات الأصول بالسوق المصري.

وتجدر الإشارة إلى الموافقة على برنامج إصدار سندات توريق لصالح 9 شركات مصدرة خلال شهر ديسمبر 2020، والتي تشمل أربعة شركات تابعة لعامر جروب، وأربعة شركات تابعة لبورتو جروب، وشركة قسطلي. وقد قام كل من البنك العربي الإفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي بدور الضامن لتغطية الاكتتاب، مع قيام البنك التجاري الدولي أيضًا بدور أمين الحفظ. 

أخبار تهمك

غزل شبين يفوز على مركز شباب تلا في كأس مصر

منذ ساعة

ميت خلف يفوز على سبورتنج كاسل ويتأهل للدور الثاني بكأس مصر

منذ أقل من نصف ساعة

تشكيل المصري الرسمي لمواجهة الزمالك

منذ ساعة الا ربع

بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد كأس العالم للأندية

منذ نصف ساعة

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري

منذ ساعتين و 39 دقيقة

قرار صادم من البنك المركزي بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا

الآن

قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي

منذ أقل من ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ حوالي 5 ساعات

احذفوا التطبيق قبل 8 فبراير.. خبراء يحذرون من الواتساب

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني رفض رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ حوالي 7 ساعات

4 لاعبين "صداع" في رأس الأهلي والزمالك بالميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تشيكل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:12 م

تشكيل المصري الرسمي لمواجهة الزمالك

عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي

04:03 م

تشيكل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب

04:06 م

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

12:24 م

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري

02:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض