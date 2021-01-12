تشيكل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:06 م
بوابة الفجر
محمد زويد
أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة المقاولون العرب، التي تنطلق بعد قليل، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقرر هيثم شعبان أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد محسن - خالد صبحي - سيف تقا - محمد توني.

خط الوسط: كوامي بونسو - محمود نبيل - وينفول كوبينا - محمد حسن

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - محمد ابراهيم

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري، وعبد الله محمود، وطارق سامي، وأحمد أمين اوفة، وعبد الرحمن بودي، ومحمد جمال، ورجب بكار، وشريف دابو، وشادي حسين.

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