حافلة الزمالك تصل برج العرب قبل مواجهة المصري

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
وصلت حافلة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إلى ملعب الجيش بمدينة برج العرب، استعدادا لمواجهة  المصري البورسعيدي في اللقاء التي يجمع بينهم مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على معاينة أرضية ملعب اللقاء عقب وصول الحافلة إلى الملعب.

وقام الجهاز الفني واللاعبون بإجراء جولة سريعة في جميع أنحاء الملعب لمعاينة الأرضية واختبار النجيلة، قبل مباراة المصري المقرر اقامتها في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم.

ويحتل الزمالك المركز الأول من ترتيب بطولة الدوري برصيد 13 نقطة متساويا مع الأهلي، حيث خاض الأبيض خمسة مباريات فاز في أربعة وتعادل في لقاء، بينما يحتل المصري المركز الرابع برصيد 10 نقاط نتيجة التعادل في أربع مباريات والفوز في مبارتين.

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