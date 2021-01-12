صيد المحلة يتخطى عرب الرمل بثلاثية في التمهيدي الأول لكأس مصر

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:56 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
حقق فريق صيد المحلة فوزا عريضا خارج ملعبه على حساب فريق عرب الرمل، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، بملعب قويسنا، بالدور التمهيدي الأول، لكأس مصر.

خاض عرب الرمل اللقاء بتشكيل تكون من، رامي سامي، إيهاب عطا، معتز جمال، أحمد ابراهيم، أحمد فوزي، اسلام عبد القادر،رامي نصحي، حسين ابراهيم، فوزي فتحي، محمد أبو العز، شكري ابراهيم.

البدلاء: وليد صبحي، محمود عاطف بيبو، رياض حسن، يوسف فتحي، علاء زليط، فهمي أبو الفتوح، حاتم فرحات، أحمد سمير، محمد عباس.

ويدأ الصيد اللقاء بتشكيل يضم، محمد ابراهيم، كامل شهاب، محمود حسن، عبد الرحمن عزف، حسن علي، نادر عبد الجواد، أحمد مصطفى، محمد يسري، أحمد المهدي، رضا خليفه، أحمد سعد منصور.

البدلاء، سعد الشناوي، ابراهيم عبد الوهاب، مجدي وحيد، شادي اسماعيل، محمد اسماعيل، محمد حلمي السقا، أكرم وائل.

شهد الشوط الأول تقدم الصيد بهدف عن طريق أحمد سعد منصور في الدقيقة 30 من متابعة أمام المرمى، وفي الشوط الثاني، أضاف رضا خليف الهدف الثاني بالدقيقة 55، وسجل البديل شادي اسماعيل الهدف الثالث، في الدقيقة 70.

وأضاع البديل أحمد سمير فرصة هدف محقق لعرب الرمل من إنفراد في الشوط الثاني، قبل إحراز الهدف الثالث للصيد.
أدار اللقاء الحكم أحمد خضر، يعاونه محمد حسين، ومحمد نعيم.

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