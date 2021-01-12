كورونا يصطاد نجم جديد في باريس سان جيرمان

أعلنت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن إصابة واحد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.









وأشارت صحيفة لي 10 سبورت أن اللاعب الشاب كولين داجبا الظهير الأيمن للنادي الباريسي قد ظهرت نتيجة عينته إيجابية الأمر الذي جعله يخضع للعزل الصحي.









وبذلك يتأكد غياب اللاعب عن مواجهة فريقه المرتقبة ضد مارسيليا يوم غداً الأربعاء لحساب مباريات بطولة كأس السوبر الفرنسي.



