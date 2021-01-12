اعتماد الموازنة التخطيطية لشركات أنابيب البترول وبتروجاس والبتروكيماويات المصرية للعام المالي جديد

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية  أعمال الجمعيات العامة لشركات أنابيب البترول والغازات البترولية "بتروجاس" والبتروكيماويات المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس  لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى القادم ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ .
وخلال الجمعيات أكد الملا أن استراتيجية الوزارة  تهدف إلى تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة الشبكة القومية لخطوط أنابيب نقل وتداول الخام والمنتجات البترولية والتوسع في خطوط الشبكة ومستودعات التخزين  لضمان استدامة نقل وتوفير الإمدادات البترولية بكفاءة ويسر ، وفى هذا الصدد وجه الملا بأهمية الاستعداد لمواكبة التوسعات فى منطقة الحمراء بالمنطقة الغربية من خلال تنفيذ عدد من خطوط الأنابيب والصهاريج ومستودعات التخزين فى المنطقة بهدف إقامة منظومة تداول جديدة تسهم فى تحقيق المشروع القومى لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز.
واكد الملا علي اهمية الإلتزام بالبرنامج الزمنى لمشروع الاسكادا الجارى تنفيذه والذي سيتيح التحكم فى شبكة خطوط الانابيب آلياً وبهدف تأمين الخطوط والإلتزام بأعمال الصيانة الدورية .
وخلال الجمعية العامة لبتروجاس أكد الوزير على تنفيذ برنامج لرفع كفاءة منطقة مستودعات القطامية باعتبارها منطقة رئيسية أسوة بما تم فى مناطق الاسكندرية وأسيوط ومسطرد ، ووجه بتنفيذ مشروع نظام الاسكادا للتحكم والمراقبة آلياً وربط كافة المستودعات ومصانع التعبئة فى مختلف مناطق الجمهورية ، وشدد على أهمية الاستمرار فى تطبيق إجراءات السلامة والأمن الصناعى كأولوية أولى فى منظومة العمل  .
وخلال جمعية شركة البتروكيماويات المصرية اكد الملا على اهمية الاستمرار فى تطوير صناعة البتروكيماويات فى ضوء تحديث الخطة القومية للبتروكيماويات بهدف دعمها ومواجهة المتغيرات التى تشهدها الصناعة والتركيز على زيادة الإنتاج خاصة من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة التى يحتاجها السوق المحلى بهدف زيادة القيمة المضافة وتوفير المنتجات البتروكيماوية الوسيطة والنهائية التى تعتمد مدخلات رئيسية للعديد من الصناعات تسهم فى تلبية احتياجات السوق المحلى وتقليل الاستيراد وفتح فرص جديدة للتصدير وشدد على اهمية الإلتزام بتنفيذ مشروعات الاحلال والتجديد والتوسعات لضمان التشغيل الآمن والاقتصادى وتحسين الاداء . 
وخلال الجمعيات استعرض كل من المهندس محمد بخيت رئيس شركة أنابيب البترول والمهندس رأفت عبد الهادى رئيس بتروجاس والدكتور محمد عبد العزيز رئيس شركة البتروكيماويات المصرية أهم ملامح الموازنة التقديرية لعام 2021/2022 .  
حضر الجمعيات الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونوابه والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وهشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية وإبراهيم خطاب مساعد الوزير للتطوير الهيكلى والموارد البشرية والمحاسب أشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة والمحاسب أحمد رأفت وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول وممثلى وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

خاص.. تفاصيل جلسة شيكابالا مع نجوم الزمالك قبل لقاء المصري

منذ ساعة و نصف

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

المقاولون العرب يرغب في ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني رفض رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 11 ساعة

أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ حوالي 7 ساعات

احذفوا التطبيق قبل 8 فبراير.. خبراء يحذرون من الواتساب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل .. إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب بالبورصة المصرية

منذ حوالي 6 ساعات

"عبدالعال" يغادر مبنى البرلمان بعد أداء اليمين الدستورية

منذ 33 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الإنتاج

منذ حوالي 6 ساعات

4 لاعبين "صداع" في رأس الأهلي والزمالك بالميركاتو الشتوي

منذ ساعة و نصف

بعد إصابته.. حكاية مفيد فوزي مع فيروس كورونا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزير البترول: الالتزام بالإدارة الاقتصادية للمشروعات لتحقيق زيادة الإنتاج وترشيد النفقات وتوفير بيئة عمل آمنة

وزير البترول: إضافة طاقات تكريرية ومنافذ تسويق جديدة بمنتجات عالية الجودة

وزير البترول يترأس اجتماع الجمعية العامة للقابضة للبتروكيماويات

"البترول": اعتماد نتائج أعمال شركتى الأنابيب والعامرية للبترول

وزير البترول: إضافة 7 مشروعات جديدة بالخطة القومية للبتروكيماويات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:24 م

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري

02:20 م

احذفوا التطبيق قبل 8 فبراير.. خبراء يحذرون من الواتساب

02:35 م

4 لاعبين "صداع" في رأس الأهلي والزمالك بالميركاتو الشتوي

02:38 م

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

11:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض