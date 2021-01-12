اعتماد الموازنة التخطيطية لشركات أنابيب البترول وبتروجاس والبتروكيماويات المصرية للعام المالي جديد

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعيات العامة لشركات أنابيب البترول والغازات البترولية "بتروجاس" والبتروكيماويات المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى القادم ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ .

وخلال الجمعيات أكد الملا أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة الشبكة القومية لخطوط أنابيب نقل وتداول الخام والمنتجات البترولية والتوسع في خطوط الشبكة ومستودعات التخزين لضمان استدامة نقل وتوفير الإمدادات البترولية بكفاءة ويسر ، وفى هذا الصدد وجه الملا بأهمية الاستعداد لمواكبة التوسعات فى منطقة الحمراء بالمنطقة الغربية من خلال تنفيذ عدد من خطوط الأنابيب والصهاريج ومستودعات التخزين فى المنطقة بهدف إقامة منظومة تداول جديدة تسهم فى تحقيق المشروع القومى لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز.

واكد الملا علي اهمية الإلتزام بالبرنامج الزمنى لمشروع الاسكادا الجارى تنفيذه والذي سيتيح التحكم فى شبكة خطوط الانابيب آلياً وبهدف تأمين الخطوط والإلتزام بأعمال الصيانة الدورية .

وخلال الجمعية العامة لبتروجاس أكد الوزير على تنفيذ برنامج لرفع كفاءة منطقة مستودعات القطامية باعتبارها منطقة رئيسية أسوة بما تم فى مناطق الاسكندرية وأسيوط ومسطرد ، ووجه بتنفيذ مشروع نظام الاسكادا للتحكم والمراقبة آلياً وربط كافة المستودعات ومصانع التعبئة فى مختلف مناطق الجمهورية ، وشدد على أهمية الاستمرار فى تطبيق إجراءات السلامة والأمن الصناعى كأولوية أولى فى منظومة العمل .

وخلال جمعية شركة البتروكيماويات المصرية اكد الملا على اهمية الاستمرار فى تطوير صناعة البتروكيماويات فى ضوء تحديث الخطة القومية للبتروكيماويات بهدف دعمها ومواجهة المتغيرات التى تشهدها الصناعة والتركيز على زيادة الإنتاج خاصة من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة التى يحتاجها السوق المحلى بهدف زيادة القيمة المضافة وتوفير المنتجات البتروكيماوية الوسيطة والنهائية التى تعتمد مدخلات رئيسية للعديد من الصناعات تسهم فى تلبية احتياجات السوق المحلى وتقليل الاستيراد وفتح فرص جديدة للتصدير وشدد على اهمية الإلتزام بتنفيذ مشروعات الاحلال والتجديد والتوسعات لضمان التشغيل الآمن والاقتصادى وتحسين الاداء .

وخلال الجمعيات استعرض كل من المهندس محمد بخيت رئيس شركة أنابيب البترول والمهندس رأفت عبد الهادى رئيس بتروجاس والدكتور محمد عبد العزيز رئيس شركة البتروكيماويات المصرية أهم ملامح الموازنة التقديرية لعام 2021/2022 .

حضر الجمعيات الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونوابه والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وهشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية وإبراهيم خطاب مساعد الوزير للتطوير الهيكلى والموارد البشرية والمحاسب أشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة والمحاسب أحمد رأفت وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول وممثلى وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.