تحرير 22 مخالفة تموينية بقرى مركز ملوي بالمنيا

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نظم مكتب تموين مركز ملوى بالمنيا حملات تفتيشية على مخابز المدينة حُرر خلالها 22 مخالفة تموينية، تأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة واللواء أحمد السايس رئيس مجلس مركز مدينة ملوى.



حيث شدد الساس على تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية على مستوى المركز والمدينة.



وفى هذا السباق، قال "عادل رضانى"، مدير مكتب تموين مركز ملوى، إن الحملات أسفرت عن تحرير 22 مخالفة للمخابز البلدية منها 9 مخالفات نقص وزن، و8 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفتين لتجميع والتصرف فى حصة الدقيق المدعم، و3 مخالفات أخرى متنوعة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وتواصل مديرية التموين بالمنيا، تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية، اليوم السبت، بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين، والقضاء على كافة المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين.



حيث شنت إدارة تموين مركز سمالوط تحت إشراف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة، ومحمودعبدالرحمن، مدير إدارة تموين مركز سمالوط بالاشتراك مع مفتشي المكتب ومباحث التموين.



أسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر خلال حملة التموين على المخابز من بينهم، 8 محاضر توقف عن الإنتاج و3 محاضر نقص وإن ومحضرين عدم نظافة أدوات العجين وومحضرين ما بين عدم وجود ميزان ولوحة إعلانية



وفي هذا السياق، تم مصادرة 33 علبة لبن مدعم قبل بيععها فى السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وأكد الدكتور محمود يوسف على إحكام الرقابة على كافة القطاعات التموينية والتي من شانها تحقق كافة سبل الرضا للمواطنين، حيث شدد المحافظ علي ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات من اجل الارتقاء بالمجتمع.



وعلى جانب آخر، قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية التموين ضبطت 3 أطنان دقيق مجهول المصدر خلال الحملات التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، موجها بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق لأحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والتأكد من جودة المعروضات من الخدمات على المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



أكد المحافظ، على ضرورة تكثيف الحملات على كافة القطاعات الخدمية، والعمل على رصد المخالفات والتحفظ على المضبوطات ومتابعة الحالة العامة بالأسواق، بالتوازي مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.



من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، انه بجانب الحملات تم تحرير 78 مخالفة تموينية متنوعة، منها 53 مخالفة تموينية للمخابز البلدية تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – خبز غير مطابق للمواصفات – توقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية – عدم وجود سجلات)، بالإضافة لضبط 25 مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق تنوعت المخالفات بين (محال تجارية بدون ترخيص – منتجات مجهولة المصدر – تجار تموينيين – قضايا تموينية أخرى متنوعة)