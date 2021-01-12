رابط الاستعلام عن منحة وزارة القوى العاملة دفعة يناير 2021.. خطوات الاستعلام عن منحة 500 جنيه من خلال manpower.gov.eg

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:34 م
منحة وزارة القوى العاملة دفعة يناير 2021
منحة وزارة القوى العاملة دفعة يناير 2021

رابط الاستعلام عن منحة وزارة القوى العاملة دفعة يناير 2021.. خطوات الاستعلام عن منحة 500 جنيه من خلال manpower.gov.eg

رابط الاستعلام عن منحة وزارة القوى العاملة دفعة يناير، ما زال مستمرة صرف منة العاملة الغير منتظمة في الأشهر القادمة  ومن المتوقع مع مطلع العام الجاري سوف يم صرف الدفعة الخامسة في خلال الأيام لقليلة القادمة، ولذلك بدء العديد من المواطنين في بدء الاستعلام عن عن موعد صرف منحة 500 جنية للدفعة الخامسة  عبر رابط موقع وزراة القوى العاملة بالرقم القومى الخاص بالمستفيدين، واليك عبر موقعنا  رابط الاستعلام عن منحة وزارة القوى العاملة لأصحاب العاملة اليومية.

رابط الاستعلام عن منحة وزارة القوى العاملة دفعة يناير
تقدم وزارة لقوى العاملة بأمر من رئاسة الجمهورية بصرف منحة لعاملة لغير منتظمة إلي أصحاب العاملة اليومية الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا في الآونة الأخيرة بصرف دعم مادي ليهم يقدر بملغ 1500 جنية يتم صرفها على دفعات شهريا، وقد تم الانتهاء من صرف المرحلة الأولي من منحة العاملة الغير منتظمة في العام والماضي ومع نهاية العام الماضي تم البدء في صرف المرحل الثانية ويستمر صرفها مع مطلع العام الجاري 2021

خطوات الاستعلام عن منحة 500 جنية
يبحث الملايين من أصحاب العاملة يومية عن خطوات الاستعلام ومعرفة موعد صرف منحة العاملة الغير منتظمة من خلال موقع وزارة القوى العاملة واليك الخطوات على النحو التالي:

- قم بزيارة موقع وزارة القوي العاملة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
- قم باختيار خانة الاستعلام عن منحة العاملة الغير منتظمة.
- قم بتسجيل رقم البطاقة الخاص بالمستعلم  والمكون من 14 رقم.
- قم أخيرا بالنقر على زر الاستعلام وتظهر إليك النتيجة.

رابط الاستعلام عن منحة وزارة القوى العاملة دفعة يناير 2021.. خطوات الاستعلام عن منحة 500 جنيه من خلال manpower.gov.eg

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