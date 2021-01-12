"عبدالعال" يغادر مبنى البرلمان بعد أداء اليمين الدستورية

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أدى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب السابق، منذ قليل، اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، والمنعقدة الأن بمقر مجلس النواب.



وغادر "عبد العال"، مبنى البرلمان بعد اداءه اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية التي تترأسها الكاتبة فريدة الشوباشي.



وتُشير التوقعات إلى أن المستشار حنفي الجبالي، هو المرشح الأقوى لرئاسة مجلس النواب، بعد توافق القوى السياسية وفي مقدمتها.حزب مستقبل وطن صاحب النصيب الأكبر من الأعضاء على اختياره



وأدى أعضاء مجلس النواب المنتخبون بنظام القائمة والفردي اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية، المنعقدة بمقر المجلس، والتي ترأسها النائبة فريدة الشوباشي بإعتبارها أكبر الأعضاء سنًا.



وجاء نص اليمين كالآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

