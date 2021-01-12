حافلة الزمالك تتحرك لـ"برج العرب" قبل مواجهة المصري

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد زكي

تحرك منذ قليل أتوبيس نادي الزمالك من فندق الإقامة إلى ستاد برج العرب لخوض مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها في الخامسة مساء، في إطار منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

وعقد الجهاز الفني للفريق بقيادة جايمي باتشيكو محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة، شرح خلالها الخطة التي سيخوض بها مواجهة المصري كما قام بتوجيه المهام الأخيرة للاعبين قبل المباراة التي يسعى الأبيض لحسمها لصالحه والحفاظ على نتائجه الإيجابية.

يذكر أن الزمالك حقق أربعة انتصارات، وتعادل وحيد في خمس جولات بالدوري الممتاز.

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