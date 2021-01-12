بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء حالة الطقس غدا الاربعاء، حيث تشهد البلاد أنخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة كثيفة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.


وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد يتأثر بامتداد منخفض جوي علي سطح الأرض ويتزامن معه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الاربعاء يسود طقس دافئ علي القاهرة والوجه البحري، ومائل للدفء علي السواحل الشمالية فيما يكون مائل للحرارة علي شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.


وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بارد علي معظم أنحاء البلاد فيما يكون شديد البرودة علي شمال وجنوب الصعيد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الأربعاء والتي تتمثل في شبورة كثيفة صباحا الي حد ضباب احيانا علي بعض الطرق الزراعية والشرقية والغربية من المصطلحات المائية المؤدية الي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء مصحوبة أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية وبلطيم ورشيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة كما تكون رياح نشطه مثيرة للأتربة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل الي مضطرب وارتفاع الموج من مترين الي ٣ أمطار والرياح جنوبية غربية الي شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين ووالرياح جنوبية شرقية الي جنوبية غربية.

وعن درجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.

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