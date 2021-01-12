



(رابط مباشر) استعلم عن منحة 500 جنية بالرقم القومي للدفعة الخامسة.. صرف منحة العاملة الغير منتظمة 2021 بالاسم من مكاتب البريد





استعلم عن منحة 500 جنية بالرقم القومى، يعيش المواطنون في جمهورية مصر العربية وخاصة أصحاب العاملة اليومية حالة من التراقب والانتظار لمعرفة موعد صرف منحة العاملة الغير منتظمة للدفعة الخامسة، والتي أعلنت وزارة القوى العاملة عن انه سوف يتم صرفها بدا من أول أسبوع من شهر يناير 2021، ويتم إعلام المستفيدين من منحة 500 جنية عبر رسالة نصية على هواتفهم المحمولة بها موعد ومكان استلام منحة العاملة الغير منتظمة الخاصة بهم عبر مكاتب البريد والبنوك، واليك تفاصيل الاستعلام عن منحة 500جنية بالرقم القومى.





استعلم عن منحة 500 جنية بالرقم القومى

اعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عن الموعد الرسمي لصرف منحة العاملة الغير منتظمة للدفعة الرابعة والذي اكد انه سوف يكون في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر ولا تأخير مجدد،كما انه وضح سبب تأخير صرف المنحة طول الفترة السابقة يرجع إلى مراجعة وزارة القوى العاملة لبيانات المتقدمين من المواطنين الراغبين في الحصول على منحة 500 جنية، والذي تبين بعد الفحص أن العديد منهم لا ينطبق عليهم الشروط والأحكام المطلوبة ومنهم من يمتلك الأملاك أو يحصل على معاشات اخرى، وبالتالي لا يستحق أن يتم صرف منحة العاملة الغير منتظمة إليه، وبعد الفرز تم إعلان قوائم مستفيدين من منحة 500 جنية لدفعة الخامسة، ويمكن لمواطن الآن الاستعلام عن منحة 500 جنية بالرقم القومى عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة.





صرف منحة العاملة الغير منتظمة

تصرف منحة العاملة الغير منتظمة إلى أصحاب العاملة اليومية مذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في مصر في أوائل العام الجاري وبأمر من رئاسة الجمهورية تم التعاون والإشراف مع وزارة القوى العاملة بتقديم دعم مادي إلى أصحاب العاملة اليومية الذين تأثر بقرار فرض حظر التجوال في مصر لمنع انتشار الوباء بين المواطنين وبذلك تأثر أصحاب العاملة اليومية بشكل سلبي ومن هنا تم فتح باب التقديم على منحة العاملة الغير منتظمة إلكترونيا بالرقم القومى، ويتم صرف ثلاث دفعات في الأشهر الماضية بمبلغ يقدر نحو 1500 جنية بمعدل 500 جنية لكل دفعة وجارى الآن صرف الدفعة الخامسة في أول أسبوع من شهر يناير 2021.



