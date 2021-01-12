فرض حجر صحي على محققي الصحة العالمية في مصدر كورونا بالصين

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:26 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات

قالت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء إنها ستفرض الحجر الصحي على خبراء من منظمة الصحة العالمية فور وصولهم إلى مدينة ووهان الصينية بعد غد الخميس، قبل الشروع في تحقيقهم في منشأ وباء كورونا.

 

 وكانت مصادر، أكدت أن خبراء منظمة الصحة العالمية الذي كان سيتوجهون الخميس المقبل إلى الصين، للتحقيق في منشأ وباء كورونا.

 

وكانت بكين، ترفض تحمل أي مسؤولية عن انتشار الوباء الذي أودى بأكثر من 1.9 مليون شخص عبر العالم.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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