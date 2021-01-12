رئيس جهاز مدينة الشروق: تحرير 25 محضراً لعدم ارتداء الكمامة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم شن حملة مكبرة لمراجعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا، ورفع الإشغالات أمام المحال والطرق بعدة مناطق بالمدينة، وذلك بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز، وبمشاركة شرطة مرافق المدينة برئاسة الرائد عصام عماد.


وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن الحملة المشتركة بين الجهاز وشرطة المرافق أسفرت عن تحرير 25 محضراً لعدم ارتداء الكمامة مع إلزام المخالف بالسداد الفورى للغرامة المقررة، كما استهدفت الحملة رفع الإشغالات بقطاع غرب بمراكز خدمات الأحياء (الأول – الثانى )، ومنطقة الورش وأسفرت عن تحرير 35  محضر إشغال.


وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق، استمرار الحملات حرصاً على السلامة العامة والحفاظ على الصورة الحضارية للمدينة، وفى ضوء توجيهات الحكومة بالتشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

خاص.. تفاصيل جلسة شيكابالا مع نجوم الزمالك قبل لقاء المصري

منذ أقل من ساعة

بعد إصابته.. حكاية مفيد فوزي مع فيروس كورونا

منذ ساعة و 26 دقيقة

قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 10 ساعات

احذفوا التطبيق قبل 8 فبراير.. خبراء يحذرون من الواتساب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ حوالي 6 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ حوالي 3 ساعات

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني رفض رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب بالبورصة المصرية

منذ حوالي 5 ساعات

4 لاعبين "صداع" في رأس الأهلي والزمالك بالميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعة

المقاولون العرب يرغب في ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

انتخاب الرئيس والوكيلين.. تفاصيل إجراءات الجلسة الافتتاحية للبرلمان

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الإنتاج

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري

منذ ساعة و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

رئيس جهاز الشروق يشن حملة ليلية مكبرة على المقاهى المخالفة

جهاز الشروق يشن حملة لإزالة وصلات المياه المخالفة

جهاز الشروق يزيل مبنى مخالف بقطعة أرض سبق سحبها من مالكها

جهاز مدينة الشروق ينفذ إزالة فورية لمخالفة بناء ويصادر الخامات

جهاز الشروق يصادر مواد بناء بمبنى مخالف بالمنطقة المضافة للمدينة

رئيس جهاز الشروق: إزالة دور سطح مخالف بالمنطقة الخامسة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:24 م

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري

02:20 م

4 لاعبين "صداع" في رأس الأهلي والزمالك بالميركاتو الشتوي

02:38 م

احذفوا التطبيق قبل 8 فبراير.. خبراء يحذرون من الواتساب

02:35 م

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

11:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض