رئيس جهاز مدينة الشروق: تحرير 25 محضراً لعدم ارتداء الكمامة

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم شن حملة مكبرة لمراجعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا، ورفع الإشغالات أمام المحال والطرق بعدة مناطق بالمدينة، وذلك بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز، وبمشاركة شرطة مرافق المدينة برئاسة الرائد عصام عماد .



وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن الحملة المشتركة بين الجهاز وشرطة المرافق أسفرت عن تحرير 25 محضراً لعدم ارتداء الكمامة مع إلزام المخالف بالسداد الفورى للغرامة المقررة، كما استهدفت الحملة رفع الإشغالات بقطاع غرب بمراكز خدمات الأحياء (الأول – الثانى )، ومنطقة الورش وأسفرت عن تحرير 35 محضر إشغال.



وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق، استمرار الحملات حرصاً على السلامة العامة والحفاظ على الصورة الحضارية للمدينة، وفى ضوء توجيهات الحكومة بالتشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا