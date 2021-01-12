رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز الطباعة والنشر

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:22 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع مجلس إدارة مركز الطباعة والنشر رقم 26، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور ناجي راضي مدير المركز، والمستشار المالي، وأمين عام الجامعة.

واستعرض رئيس الجامعة خلال الاجتماع كافة احتياجات المركز من الخامات ومستلزمات الإنتاج من الماكينات واوراق الطباعة، بالإضافة الى استعراض كافة التوريدات المحولة الى المركز من عدد من الجهات، مؤكدا أن المركز يضم احدث أجهزة الطباعة الحديثة من ماكينات وذلك بهدف تحسن الخدمة المقدمة من المركز لكافة كليات ومعاهد الجامعة.

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