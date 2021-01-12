مصر للطيران تسير غدا 49 رحلة جوية على متنها 5670 راكبا

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أعلنت مصر للطيران عن تسير غدًا الأربعاء 49 رحله جويه بمعدل 33 رحله دوليه إلى كل من بيروت، جدة، بغداد، الرياض، لندن،الدمام، باريس، اسطنبول، دبي، المدينة المنورة، الخرطوم، عمان، الشارقة، أديس أبابا،أبوظبي، البحرين،نيويورك، امستردام، ميلانو، مسقط، بودابست، و11 رحله داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5670 راكبا.







واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشىفيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.



كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروسكورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.