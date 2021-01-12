الشهيد الــ(302) "الأطباء" تنعي استشارى الانف و الاذن و الحنجرة بمستشفى المنيرة سابقا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:17 م
بوابة الفجر
منى صموئيل


نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور أحمد أبو النجا، استشارى الانف والاذن والحنجرة بمستشفى المنيرة سابقا، والذى توفى إثر الإصابة ب كوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور أحمد أبو النجا، الطبيب رقم الــ(302)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.


وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.


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