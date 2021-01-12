إصابة شاب أثناء عبورة السكة الحديد في ملوي بالمنيا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:14 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
أصيب شاب بإصابات خطيرة عندما حاول وصديقه عبور شريط السكة الحديد في المسافة الواقعة بين المزلقان البحري ورصيف محطة سكة حديد ملوي جنوب محافظة المنيا حيث تصادف قدوم أحد القطارات المتجهة إلي الوجه القبلي فصدمه القطار فصدمه القطار وتم نقله لمستشفي ملوي العام في حالة سيئة.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارا من العقيد أحمد عبد الهادي مأمور قسم شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفي ملوي العام بوصول أحمد محمد سعد محمد 18 سنه ومقيم قرية أبشادات التابعة للمركز مصابا بنزيف داخلي وكسر بقاع الجمجمة وحالته الصحية سيئة وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي تبين من تحريات أجهزة البحث الجنائي بقيادة المقدم علاء جلال رئيس فرع البحث لجنوب المنيا أن الشاب كان يحاول عبور شريط السكة الحديد برفقة أحد أصدقائه في الوقت الذي كان قادما فيه القطار رقم 978 القادم من القاهرة في طريقه لمحافظة أسيوط محطته الأخيرة وقبل وصوله للتوقف برصيف محطة سكة حديد ملوي صدم القطار الشاب VIP.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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