الأنبا يوسف يجتمع بكهنة إيبارشية سوهاج

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اجتمع صباح أمس الاثنين، الموافق ١١ يناير، نيافة الأنبا يوسف أبو الخير، المدبر البطريركي لإيبارشية سوهاج، بمجمع كهنة الإيبارشية.

بدأ الاجتماع بالصلاة التي قادها نيافته، ودار الحوار حول آخر الاستعدادات التي تخص مراسم السيامة الأسقفية لنيافة الأنبا توما حليم، والتي من المقرر أن تكون يوم الثالث والعشرين من يناير الجاري.