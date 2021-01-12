مصادر أمنية تكشف تفاصيل إزالة سور نادي الزمالك النهري

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:11 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
كشفت مصادر أمنية مسؤولة بقطاع أمن الجيزة عن تفاصيل إزالة سور نادي الزمالك النهري بكورنيش النيل بحي العجوزة، اليوم الثلاثاء.


وقالت المصادر إن محافظ الجيزة أصدر قرارا بإزالة السور الخرساني ضمن خطة تطوير الكورنيش إضافة إلى أنه مخالف للقانون الذي ينص على عدم ارتفاع أي سور على كورنيش النيل عن 90 سم.


أضافت المصادر أن مسؤولو الحي أبلغوا اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك حاليا برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز.


وأشارت المصادر إلى أن رئيس الزمالك امتثل للقرار، واتفق مع شركة خاصة لتنفيذ أعمال الإزالة دون تكبد الحي أي عناء.


وعما تردد عبر بعض المواقع والصفحات بتواجد الشرطة بموقع الإزالة، نفت المصادر ذلك مؤكدة "الناس في قمة الاحترام والشياكة جايبين شركة على حسابهم بتنفذ أعمال الإزالة".

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