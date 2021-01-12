الزراعة تنفذ عمليات مرور للاطمئنان على محصولي القمح والفول

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:05 م
جانب من عمليات المرور
جانب من عمليات المرور
محمد عصام

قالت وزارة الزراعة، إنها أجرت عمليات مرور على محصولي القمح والفول بمحافظتي  القليوبية والمنوفية  لتوعية الفلاحين الإرشادات الواجب اتباعها خلال هذه الفترة التى تشهد تقلبات جوية تؤثر على جودتها.

 

وتسعى مصر لزيادة إنتاجها من القمح والفول التى يرتفع معدلات استهلاكهم، وتكوين احطياطات استراتجية منهم لمواجهة أي أزمات.


وفرضت وزارة التجارة والصناعة حظر تصدير محصول  الفول لمدة ثلاث شهور.


 


وأضافت  وزارة الزراعة  في بيانا لها،  ‏ أنها أصدرت في وقت سابق الارشادات الفنية الواجب اتباعها لمزارعي القمح خلال شهر يناير وهي  ضرورة الاهتمام بإعطاء الرية الثانية في موعدها مع مراعاة إضافة الدفعة الأخيرة من السماد الآزوتي، والاهتمام بمقاومة الحشائش الضيقة الأوراق (الرفيعة) وخاصة الزمير وكذلك أي حشائش قد تكون قد تخلفت أو نمت بعد عملية المقاومة في شهر ديسمبر أما في الأراضي الجديدة يجب الاهتمام بإضافة الجرعة الثانية من العناصر الصغرى وذلك بالرش في الصباح الباكر أو قبل غروب الشمس، عند عمر 45 - 50 يوم من الزراعة.‏

 

وتستهلك مصر بحسب تصريحات سابقة لوزير التموين نحو 16 مليون طن قمح ولاتلبي معدلات الانتاج المحلية تلك الاحتياجات وتلجأ الاستيراد لسد الفجوة البالغة 6 مليون طن.

 

وتمتلك مصر احتياطات قوية من القمح وفقا لآخر تقرير لوزارة التموين يكفي لنحو 6 شهور.

 

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