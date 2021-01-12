إيران تسجل 98 وفاة و6408 إصابات جديدة بكورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:07 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، 98 وفاة و6408 إصابات جديدة بكورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وأفادت وزارة الصحة الإيرانية، بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى نحو 1.299 مليون.

 

كما ارتفع إجمالي الوفيات ارتفع إلى 56360.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا إيران إصابات كورونا

أخبار تهمك

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ حوالي 3 ساعات

4 لاعبين "صداع" في رأس الأهلي والزمالك بالميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعة

خاص.. تفاصيل جلسة شيكابالا مع نجوم الزمالك قبل لقاء المصري

منذ أقل من ساعة

موسيماني رفض رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد إصابته.. حكاية مفيد فوزي مع فيروس كورونا

منذ ساعة و 26 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري

منذ ساعة و 11 دقيقة

قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 10 ساعات

انتخاب الرئيس والوكيلين.. تفاصيل إجراءات الجلسة الافتتاحية للبرلمان

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل .. إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب بالبورصة المصرية

منذ حوالي 5 ساعات

احذفوا التطبيق قبل 8 فبراير.. خبراء يحذرون من الواتساب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ حوالي 6 ساعات

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الإنتاج

منذ حوالي 5 ساعات

المقاولون العرب يرغب في ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:24 م

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري

02:20 م

4 لاعبين "صداع" في رأس الأهلي والزمالك بالميركاتو الشتوي

02:38 م

احذفوا التطبيق قبل 8 فبراير.. خبراء يحذرون من الواتساب

02:35 م

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

11:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض