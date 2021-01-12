إيران تسجل 98 وفاة و6408 إصابات جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، 98 وفاة و6408 إصابات جديدة بكورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت وزارة الصحة الإيرانية، بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى نحو 1.299 مليون.

كما ارتفع إجمالي الوفيات ارتفع إلى 56360.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.