خبير: السوق سيتفاعل إيجايباً مع وجود بيئة سياسية وتشريعية خصبة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:51 م
منتصر مدبولي خبير أسواق المال
منتصر مدبولي خبير أسواق المال
نيفين سمير
قال منتصر مدبولي خبير أسواق المال أن الأداء العام للسوق المصري قد  تحسن منذ بدايه عام ٢٠٢١ حيث أن الصعود الأخير كان بالأسهم القيادية وذلك عكس الفتره السابقه التي كان للأسهم المضاربيه نصيب الأسد من الصعود.

وأوضح خبير أسواق المال في تصريح خاص ل " الفجر" أن  السوق لم يتأثر بشكل مباشر مع أولي جلسات مجلس النواب على السوق اليوم موضحاً بأنه على المدى الطويل ومع وجود بيئة سياسيه وتشريعية خصبة سوف يساعد  ذلك على تحسن الإستثمار الأجنبي المباشر وعودة رؤس الأموال المحلية للتداول في البورصة خاصة مع انخفاض معدلات الفائدة.


وأشار الخبير الي أن المؤشر الرئيسي يقترب من مقاومه رئيسيه عند  مستوي ١١٤٥٠ نقطة وهي مقاومه قد تنجح في إيقاف الصعود لفتره مؤقته ، ومن ثم إذا نجحنا في إختراقها سيكون هناك تحول من الإتجاه العرضي على المدى المتوسط إلى إتجاه صاعد.

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