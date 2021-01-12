الشهيد الــ(301) "الأطباء" تنعي استشاري الباطنة بمستشفى مبرة فلمنج بالإسكندرية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:59 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
نعت النقابة العامة للأطباء الشهيدة الدكتورة ايمان احمد عبد الرحمن، استشاري الباطنة بمستشفى مبرة فلمنج بالإسكندرية، والتى توفيت إثر الإصابة بكوڤيد 19.


وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيدة الدكتورة ايمان احمد عبد الرحمن، الطبيب رقم الــ(301)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.


وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.


أخبار تهمك

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري

منذ ساعة و 7 دقيقة

المقاولون العرب يرغب في ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني رفض رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

انتخاب الرئيس والوكيلين.. تفاصيل إجراءات الجلسة الافتتاحية للبرلمان

منذ ساعتين و 12 دقيقة

احذفوا التطبيق قبل 8 فبراير.. خبراء يحذرون من الواتساب

منذ أقل من ساعة

خاص.. تفاصيل جلسة شيكابالا مع نجوم الزمالك قبل لقاء المصري

منذ ساعة الا ربع

بعد إصابته.. حكاية مفيد فوزي مع فيروس كورونا

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل .. إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب بالبورصة المصرية

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الإنتاج

منذ حوالي 5 ساعات

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

4 لاعبين "صداع" في رأس الأهلي والزمالك بالميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:24 م

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري

02:20 م

4 لاعبين "صداع" في رأس الأهلي والزمالك بالميركاتو الشتوي

02:38 م

احذفوا التطبيق قبل 8 فبراير.. خبراء يحذرون من الواتساب

02:35 م

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

11:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض