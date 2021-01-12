ننشر تفاصيل الإعانات التي تقدمها النقابة العامة الصيادلة

أولا: يصرف مبلغ 15 الف جنية للحالات التالية



1_حالات الإصابة بمرض السرطان 2_حالات زراعة الكبد

3_حالات زراعة الكلى 4_حالات العجز الكلى او الجزئى الذى يقعده عن العمل



ثانيًا: تصرف نسبة من قيمة العلاج وبحد اقصى 15 الف جنية للحالات التالية:



1_تصرف نسبة 25% من إجمالى التكلفة للحالات المرضية والعمليات الجراحية الكبرى(بما لايجاوز الحد الأقصى).



ثالثًا: يصرف مبلغ 10الاف جنية فى حالات



1_ الوفاة 2_عمليات القلب المفتوح.



رابعًا: يصرف مبلغ 5الاف جنية لحالات



1_عمليات القسطرة 2_ حالات العجز الجزئى 3_ التعرض لحادث أدى لإصابة بالغة.



خامسًا: حالات حريق الصيدليات



يتم صرف نسبة من الخسائر بعد تقديرها بناءَ على تقرير تعده لجنة مشتركة من النقابة العامة والفرعية مكونة من (خمسة أعضاء ) ويكون الصرف بعد تقديم المستندات واستيفاء الأوراق المطلوبة حسب تقدير اللجنة لنسبة التلفيات كمايلى:



1_تلفيات أقل من 50%يتم صرف مبلغ 10 الاف جنية.

2_ تلفيات حتى 75%يتم صرف مبلغ 15 الف جنية.

3_تلفيات أكثر من 75%يتم صرف مبلغ 40 الف جنية.



ويصرف المبلغ المستحق كما يلى:



1_للصيدلى مالك الصيدلية

2_ للصيدلى المالك والصيدلى المستأجر مناصفة فيما بينهما إذا ماكانت الصيدلية مؤجرة



سادساُ: دعم شهداء كورونا



يصرف مبلغ خمسون الف جنية اعانة وفاة الصيدلى بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.



فى إطار حرص نقابة الصيادلة ودورها المهنى والإنسانى فى الوقوف بجانب أعضائها ودعمهم فى كل ماقد يتعرضون له وتيسيرًا على ذويهم الذين قد يتأثرون بفقدهم أو محنة عائلتهم، تم إنشاء ودعم تطوير صندوق الإعانات والزمالة وتضمن: