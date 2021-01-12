ننشر تفاصيل الإعانات التي تقدمها النقابة العامة الصيادلة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:56 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
فى إطار حرص نقابة الصيادلة ودورها المهنى والإنسانى فى الوقوف بجانب أعضائها ودعمهم فى كل ماقد يتعرضون له وتيسيرًا على ذويهم الذين قد يتأثرون بفقدهم أو محنة عائلتهم، تم إنشاء ودعم تطوير صندوق الإعانات والزمالة وتضمن:

أولا: يصرف مبلغ 15 الف جنية للحالات التالية

1_حالات الإصابة بمرض السرطان 2_حالات زراعة الكبد
3_حالات زراعة الكلى 4_حالات العجز الكلى او الجزئى الذى يقعده عن العمل

ثانيًا: تصرف نسبة من قيمة العلاج وبحد اقصى 15 الف جنية للحالات التالية:

1_تصرف نسبة 25% من إجمالى التكلفة للحالات المرضية والعمليات الجراحية الكبرى(بما لايجاوز الحد الأقصى).

ثالثًا: يصرف مبلغ 10الاف جنية فى حالات

1_ الوفاة 2_عمليات القلب المفتوح.

رابعًا: يصرف مبلغ 5الاف جنية لحالات 

1_عمليات القسطرة 2_ حالات العجز الجزئى 3_ التعرض لحادث أدى لإصابة بالغة.

خامسًا: حالات حريق الصيدليات

يتم صرف نسبة من الخسائر بعد تقديرها بناءَ على تقرير تعده لجنة مشتركة من النقابة العامة والفرعية مكونة من (خمسة أعضاء ) ويكون الصرف بعد تقديم المستندات واستيفاء الأوراق المطلوبة حسب تقدير اللجنة لنسبة التلفيات كمايلى:

1_تلفيات أقل من 50%يتم صرف مبلغ 10 الاف جنية.
2_ تلفيات حتى 75%يتم صرف مبلغ 15 الف جنية.
3_تلفيات أكثر من 75%يتم صرف مبلغ 40 الف جنية.

ويصرف المبلغ المستحق كما يلى:

1_للصيدلى مالك الصيدلية
2_ للصيدلى المالك والصيدلى المستأجر مناصفة فيما بينهما إذا ماكانت الصيدلية مؤجرة

سادساُ: دعم شهداء كورونا

يصرف مبلغ خمسون الف جنية اعانة وفاة الصيدلى بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

أخبار تهمك

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

احذفوا التطبيق قبل 8 فبراير.. خبراء يحذرون من الواتساب

منذ أقل من ساعة

أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

بعد إصابته.. حكاية مفيد فوزي مع فيروس كورونا

منذ ساعة و 22 دقيقة

المقاولون العرب يرغب في ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

انتخاب الرئيس والوكيلين.. تفاصيل إجراءات الجلسة الافتتاحية للبرلمان

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ حوالي 6 ساعات

4 لاعبين "صداع" في رأس الأهلي والزمالك بالميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعة

عاجل .. إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب بالبورصة المصرية

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني رفض رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. تفاصيل جلسة شيكابالا مع نجوم الزمالك قبل لقاء المصري

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الإنتاج

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري

منذ ساعة و 7 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:24 م

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري

02:20 م

4 لاعبين "صداع" في رأس الأهلي والزمالك بالميركاتو الشتوي

02:38 م

احذفوا التطبيق قبل 8 فبراير.. خبراء يحذرون من الواتساب

02:35 م

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

11:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض