دَّونوه إداري بالرغم من كونه كهربائي .. فعاقبت المحكمة مسئولين بشركة بترول

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا،مدير عام مساعد الهندسة الكهربائية سابقًا بشركة بترول بغرامة تعادل مثل الأجر الذي كانت تتقاضاه، ووجهت عقوبة اللوم مدير عام مساعد الادارة العامة للهندسة الكهربائية، وخصمت أجر شهر من راتب أخصائي بالمستوى الأول بذات الشركة، لاتهامهم بتحرير بيان مخالف للحقيقة تضمن تغيير طبيعة عمل موظف من كهربائي لإدارى لضم مدة خدمته.. صدر الحمم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، إعتمدت بيان أعده ووقعه الثاني موجه الي محكمة إستئناف السويس مفاده أن الثالث خلال الفترة من عام 2004 حتي عام 2011 كان يعمل بالشركة بوظيفة إداري بالمخالفة للحقيقة حال كونه كان يعمل كهربائي واشترك معاها المُحال الثانى.


والثالث إستعمل البيان الذي حرره الثاني وقدمه لمحكمة استئناف السويس مع علمه بأن مضمونه مخالف للحقيقة والواقع، لصم مدة خدمته.


وتبين للمحكمة، أعداز بيانًا مخالفًا للحقيقة حول طبيعة عمل المحال الثالث خلال الفترة من عام 2004 حتي 2011 ضمنه أنه كان يشغل وظيفة إداري بالادارة الهندسية خلال تلك الفترة علي الرغم من أنه كان يعمل بوظيفة كهربائي، وتم إعتماد هذا البيان وارساله للادارة العامة للشئون القانونية لتقديمه لمحكمة إستئناف السويس.

وبذلك يعتبر تواطئ للحكم له بضم مدة الخدمة العملية السابقة والتي قضاها بالشركة بعد الحصول علي المؤهل الاعلي، وهو الامر الذي يؤكد اقتراف المحالون للمخالفات الواردة بحقهم في تقرير الاتهام ويجب مجازاتهم تأديبيًا.





















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