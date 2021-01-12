دَّونوه إداري بالرغم من كونه كهربائي .. فعاقبت المحكمة مسئولين بشركة بترول

دَّونوه إداري بالرغم من كونه كهربائي .. فعاقبت المحكمة مسئولين بشركة بترول
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:55 م
هدير حمزة
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا،مدير عام مساعد الهندسة الكهربائية سابقًا بشركة بترول بغرامة تعادل مثل الأجر الذي كانت تتقاضاه، ووجهت عقوبة اللوم مدير عام مساعد الادارة العامة للهندسة الكهربائية، وخصمت أجر شهر من راتب أخصائي بالمستوى الأول بذات الشركة، لاتهامهم بتحرير بيان مخالف للحقيقة تضمن تغيير طبيعة عمل موظف من كهربائي لإدارى لضم مدة خدمته.. صدر الحمم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، إعتمدت بيان أعده ووقعه الثاني موجه الي محكمة إستئناف السويس مفاده أن الثالث خلال الفترة من عام 2004 حتي عام 2011 كان يعمل بالشركة بوظيفة إداري بالمخالفة للحقيقة حال كونه كان يعمل كهربائي واشترك معاها المُحال الثانى.
والثالث إستعمل البيان الذي حرره الثاني وقدمه لمحكمة استئناف السويس مع علمه بأن مضمونه مخالف للحقيقة والواقع، لصم مدة خدمته.
وتبين للمحكمة، أعداز بيانًا مخالفًا للحقيقة حول طبيعة عمل المحال الثالث خلال الفترة من عام 2004 حتي 2011 ضمنه أنه كان يشغل وظيفة إداري بالادارة الهندسية خلال تلك الفترة علي الرغم من أنه كان يعمل بوظيفة كهربائي، وتم إعتماد هذا البيان وارساله للادارة العامة للشئون القانونية لتقديمه لمحكمة إستئناف السويس.
وبذلك يعتبر تواطئ للحكم له بضم مدة الخدمة العملية السابقة والتي قضاها بالشركة بعد الحصول علي المؤهل الاعلي، وهو الامر الذي يؤكد اقتراف المحالون للمخالفات الواردة بحقهم في تقرير الاتهام ويجب مجازاتهم تأديبيًا.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، إعتمدت بيان أعده ووقعه الثاني موجه الي محكمة إستئناف السويس مفاده أن الثالث خلال الفترة من عام 2004 حتي عام 2011 كان يعمل بالشركة بوظيفة إداري بالمخالفة للحقيقة حال كونه كان يعمل كهربائي واشترك معاها المُحال الثانى.
والثالث إستعمل البيان الذي حرره الثاني وقدمه لمحكمة استئناف السويس مع علمه بأن مضمونه مخالف للحقيقة والواقع، لصم مدة خدمته.
وتبين للمحكمة، أعداز بيانًا مخالفًا للحقيقة حول طبيعة عمل المحال الثالث خلال الفترة من عام 2004 حتي 2011 ضمنه أنه كان يشغل وظيفة إداري بالادارة الهندسية خلال تلك الفترة علي الرغم من أنه كان يعمل بوظيفة كهربائي، وتم إعتماد هذا البيان وارساله للادارة العامة للشئون القانونية لتقديمه لمحكمة إستئناف السويس.
وبذلك يعتبر تواطئ للحكم له بضم مدة الخدمة العملية السابقة والتي قضاها بالشركة بعد الحصول علي المؤهل الاعلي، وهو الامر الذي يؤكد اقتراف المحالون للمخالفات الواردة بحقهم في تقرير الاتهام ويجب مجازاتهم تأديبيًا.