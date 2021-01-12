صعود جماعي لمؤشرات البورصة في ختام التعاملات .. و"السوقي" يربح 760 مليون جنيه





أنهت البورصة المصرية تداولات جلسة اليوم الثلاثاء علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة متجاوزاً حاجز الـ 11300 نقطة مع نشاط ايجابى على أسهم الأسمدة و البتروكيماويات و السيراميك و الخزف و الصينى و الاسمنت بعد تخفيض الغاز و جدولة الديون لمصانع السيراميك ، وأيضاً مع بداية فاعليات أول جلسة لمجلس النواب الجديدة لعام 2021 مماأعطي الثقة للمستثمرين في إستقرار الدولة وعدم تأثرها بأي ظروف.





وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية حوالي 760 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 672.299 مليار جنيه.









ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% مغلقاً عند مستوى 11346.2 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق مستوى 2204 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.39% لغلق عند مستوى 3194.7 نقطة.



