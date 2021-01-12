أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف عن طقس الغد

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:48 م
بوابة الفجر
رقية جمال
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 13 يناير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الأربعاء نهارًا:

- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
- طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية- بلطيح- رشيد) على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.
- نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على سطح الأرض ويتزامن معه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، بالقاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجات، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجات، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.

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