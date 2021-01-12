أفغانستان تعلن مقتل مجندتين في هجوم مسلح شمال البلاد

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:46 م
قوات أفغانية
قوات أفغانية
وكالات

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الثلاثاء، مقتل مجندتين على الأقل في الجيش الوطني ، وإصابة ما لا يقل عن ثلاث أخريات، في هجوم مسلح، استهدف مركبة للجيش في إقليم بلخ، شمال البلاد.

 

وقال محمد حنيف رضائي، المتحدث باسم "فيلق شاهين 209" في الجيش الوطني الأفغاني، إن الهجوم كان في منطقة مزار الشريف، عاصمة إقليم بلخ، واستهدف مركبة عسكرية كانت تقل مجندات وضابطات، وفقًا لقناة "طلوع نيوز" الاخبارية الافغانية.

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هجوم مسلح مقتل مجندتين افغانستان

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