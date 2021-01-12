خاص.. تفاصيل جلسة شيكابالا مع نجوم الزمالك قبل لقاء المصري

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:41 م
شيكابالا
شيكابالا
محمد زكي
علم "الفجر الرياضي" أن محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عقد جلسة مطولة مع لاعبي الفريق بفندق الإقامة، قبل مواجهة المصري البورسعيدي في اللقاء المقرر له مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري العام. 

وطالب "شيكابالا" من لاعبي الفريق، إغلاق ملف الرحيل عن صفوف النادي، وضرورة التركيز خلال الفترة القادمة في المباريات.

وانتهت جلسة قائد الزمالك مع زملائه بالفريق، بقراءة سورة الفاتحة، والتعهد على التركيز في المباريات المقبلة، واتباع التعليمات ولائحة الفريق، وعدم الحديث عبر الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتدخل شيكابالا لحل أزمة أحمد سيد "زيزو"، عقب تصريحات والده بإمكانية التفاوض مع الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر شيكابالا عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل التغريدات القصيرة "تويتر": "‏بصفتي قائد الزمالك، أعلن كل الدعم لمجلس الإدارة الحالي والجهاز الفني للفريق، نؤكد للجمهور العظيم أن لا صحة للأخبار المتداولة".

وأضاف: "زيزو زملكاوي ومكمل في بيته، وتركيزنا أنا وكل اللاعبين في الملعب فقط. عاش الزمالك وجماهيره".

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