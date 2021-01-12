مرصد الأزهر يحذِّر من مشروع صهيوني يستهدف تهويد مدينة القدس

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:42 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف نبأ مصادقة سلطات الاحتلال الصهيوني على مشروع استيطاني يحمل اسم: «مخطط مركز مدينة القدس الشرقية رقم 101-0465229»، والذي أطلقه مسؤولو الكيان الغاصب من خلال ما تسمى بـ«اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء» في مدينة القدس المحتلة.

وأكد المرصد أن هذا المشروع الصهيوني يستهدف هوية «البلدة القديمة» وتاريخها ومعالمها، مشيرًا إلى أن هذا المخطط الخبيث يأتي ضمن سياسات وإجراءات عدة تتخذها سلطات الاحتلال منذ احتلال مدينة القدس عام 1967، والتي كان آخرها ما أعلن عنه رئيس وزراء الكيان الصهيوني في مايو 2020 عن تخصيص مبلغ «200 مليون شيكل» بزعم «تطوير وتعزيز القدس»!

وحذِّر المرصد من هذا المشروع الصهيوني الذي يستهدف تهويد تلك المدينة المقدسة، والتطهير العرقي لأبناء الشعب الفلسطيني، داعمًا المنظمات الفلسطينية التي تدعو إلى ضرورة التحرك السريع من قِبَل المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة، وتقديم الاعتراضات على هذا المشروع قبل نهاية المدة المحددة من قِبَل سلطات الاحتلال والتي تنتهي في الـ23 من يناير الجاري.

وطالب المرصد مؤسسات المجتمع الدولي بإدانة هذه المشروع الصهيوني المخالف للقوانين الدولية، الذي يشكِّل استهدافًا لقلب مدينة القدس وأحيائها وأسواقها التاريخية وشوارعها؛ والذي يؤثر عمليًّا على نحو 300 ألف فلسطيني.

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