تشكيل البنك الأهلي أمام سموحة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:36 م
البنك الاهلي
البنك الاهلي
إسلام عودة
أعلن  محمد يوسف المدير الفنى لفريق البنك الأهلى عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة سموحه المقرر لها فى الثانية ونصف ظهر اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم  . 

جاء التشكيل كالآتى. : 

محمود الزنفلى ، محمد مجدى ، محمد كوفى ، أحمد ياسر ، بهاء مجدى ، معروف يوسف ، فادى فريد ، أسامة إبراهيم ، موسى دياوارا ، استيرلا ، محمد حامد . 

يدخل البنك الأهلى المباراة برصيد 6 نقاط  بينما يأتى سموحة فى المركز الثالث عشر بنفس الرصيد .

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