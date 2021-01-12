نائب محافظ قنا يشهد البث الإذاعي للمواد التعليمية ونشرها على المنصات الالكترونية التابعة لتعليم قنا

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شهد حازم عمر، نائب محافظ قنا، أعمال البث الإذاعي لشرح المواد التعليمية لكلا من الصف الثالث الثانوي والثالث الاعدادي بمدرسة السيدة زينب الثانوية بنات وذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة التربية والتعليم الخاصة بالتوسع في استخدام التعليم عن بعد للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك في حضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وعددا من المعلمين.



شهد نائب المحافظ خلال زيارته للمدرسة عددا من نماذج المواد التي يتم تسجيلها باستديوهات المدرسة شملت مادة الرياضيات والفيزياء للصف الثالث الثانوي وشرح لمراجعة مادة الرياضيات لصف الثالث الاعدادي.



وأثنى عمر علي الكوادر التي انتقتها المديرية لتقديم المحتوى التعليمي علي منصاتها، مؤكدا علي اهمية رصد ردود أفعال الطلاب نحو المواد المقدمة علي المنصات للتعرف علي مواطن القوي والضعف لتحقيق الأهداف المرجوة منها.



وأكد نائب المحافظ، على أهمية المنصات التعليمية للطلاب فهي تمكنهم من دراسة مقرراتهم الدراسية وفقا لخطط محددة والحصول عليها في أي وقت ومن أي مكان كما أنها تشجعهم على البحث الدائم والتواصل المستمر مع المعلمين.



ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، انه سيتم تسجيل كافة المقررات الدراسية لصف الثالث الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية وسيتم عرضها علي جروب اخبار تعليم قنا بالإضافة الي تحميلها علي اسطوانات لتوزيعها علي جميع مدارس المحافظة لتكون بمثابة بنك معرفة خاصة بها بجانب بنك الأسئلة الذي تم تسليمه لها والذي تم إعداده خلال السنوات السابقة.



