وكيل وزارة التعليم بالقليوبية يحيل مخالفات مدارس العبور للتحقيق

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قرر الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الثلاثاء إحالة مخالفات إداراتي مدرستين بالعبور للتحقيق، بعد اكتشاف مخالفات جسيمة.



جاء ذلك خلال جولة أجرتها سماح إبراهيم وكيلة المديرية، كشفت عن وجود ملاعب غير قانونية بأحد المدارس، وتناول بعض المتواجديد الشيشة اثناء النوبتجية ووجود مخلفات، ورواكد لمقاعد خشبية جرى تخزينها يمثل خطرًا على المدارس دون الاستفادة منها، أو تخزينها بالشكل السليم.



شملت الجولة بعض مدارس العبور، منها مدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسي، حيث جرى ضبط بعض المخالفات المالية والإدارية بالمدرسة، ومدرسة السيدة عائشة الابتدائية، وجرى ضبط بعض المخالفات بها منها تواجد شيشة داخل المدرسة يستخدمها عامل النوبنتجية، وفتح ملاعب انشطة دون إخطار المديرية، وبشكل مخالف للتجعمات والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.



وجرى عرض المخالفات على وكيل وزارة التربية والتعليم، واطلع على كافة المخالفات والأوراق وأحال جميع الأوراق والمخالفات إلى التحقيقات في الشئون القانونية بالمديرية.