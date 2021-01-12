



(Fatora) لينك معرفة فاتورة التليفون الارضي لربع الأول 2021 عبر رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات billing.te.eg





لينك معرفة فاتورة التليفون الأرضي، تشهد محركات البحث في مصر حالة على ارتفاع حول الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2021 من قبل المشتركين في الشركة المصرية للاتصالات لكى يمكنهم الاستعلام عن قيمة الفاتورة قبل انتهاء فترة السداد المحدد لها أيام قليلة وإلا سوف يتم تحويل الخط إلى استقبال وانه في حالة استمرار عدم السداد يتم قطع الخط نهائيا عنهم وأيضا إيقاف خدمات الإنترنت، واليك عبر موقعنا جميع تفاصيل الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير2021





لينك معرفة فاتورة التليفون الأرضي

تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتقسيم فاتورة الأرضي على اربع دفعات سنويا بمعدل دفعة كل ثلاث شهور ” يناير- أبريل- يوليو- أكتوبر” ويتم إصدار الفاتورة في منتصف شهر الميلادي وتستمر فترة سماح الفاتورة حتى منتصف الشهر الميلادي الذي يليه إصدار الفاتورة، كما أن الشركة المصرية للاتصالات تقوم بقطع الخط في حالة عدم السداد في الفترة المحددة وهى ما يقرب من 30 يوم، ولذلك إليك لينك معرفة فاتورة التليفون الأرضي عبر الخطوات التالية:





- قم بزيارة لينك لشركة المصرية للاتصالات ( قم بزيارة لينك لشركة المصرية للاتصالات ( اضغط هنا ).

- قم بتسجيل كود المحافظة المقيم بها.

- قم بتسجيل رقم التليفون الأرضي.

- قم بالنقر على أيقونة عرض الفاتورة.

- كما توفر الشركة المصرية للاتصالات رقم خاصة بالاستعلام عن فواتير الأرضي وهو 140 بسعر الدقيقة العادية.





طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021

توفر الشركة الاتصالات المصرية وسائل مختلفة لسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي بعد الاستعلام عبر لينك معرفة فاتورة الأرضي كي يتمكنوا من دفع الفواتير قبل انتهاء مدة السداد والتعرض إلى انقطاع الخط :





- السداد عبر مكاتب فوري ومصاري.

- السداد عبر بطاقة فيزا من خلال الموقع الإلكتروني لشركة الاتصالات المصرية.

- السداد عبر السنترال الأقرب إليك.

- السداد عبر خدمة الكاش المتوفرة في جميع شركات الاتصالات.



