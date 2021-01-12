(Fatora) لينك معرفة فاتورة التليفون الارضي لربع الأول 2021 عبر رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات billing.te.eg

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:25 م
التليفون الارضي
التليفون الارضي

(Fatora) لينك معرفة فاتورة التليفون الارضي لربع الأول 2021 عبر رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات billing.te.eg

لينك معرفة فاتورة التليفون الأرضي، تشهد محركات البحث في مصر حالة على ارتفاع حول الاستعلام عن  فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2021 من قبل المشتركين في الشركة المصرية للاتصالات لكى يمكنهم الاستعلام عن قيمة الفاتورة قبل انتهاء فترة السداد المحدد لها أيام قليلة وإلا سوف يتم تحويل الخط إلى استقبال  وانه في حالة استمرار عدم السداد  يتم قطع الخط نهائيا عنهم وأيضا إيقاف خدمات الإنترنت، واليك عبر موقعنا جميع تفاصيل الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير2021

لينك معرفة فاتورة التليفون الأرضي
تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتقسيم فاتورة الأرضي على اربع دفعات سنويا بمعدل دفعة كل ثلاث شهور ” يناير- أبريل- يوليو- أكتوبر” ويتم  إصدار الفاتورة في منتصف شهر الميلادي  وتستمر فترة سماح الفاتورة  حتى منتصف الشهر الميلادي  الذي يليه إصدار الفاتورة، كما أن الشركة المصرية للاتصالات تقوم بقطع الخط في حالة عدم السداد في الفترة المحددة وهى ما يقرب من 30 يوم،  ولذلك إليك لينك معرفة فاتورة التليفون الأرضي عبر الخطوات التالية:

- قم بزيارة لينك لشركة المصرية للاتصالات (اضغط هنا).
- قم بتسجيل كود المحافظة المقيم بها.
- قم بتسجيل رقم التليفون الأرضي.
- قم بالنقر على أيقونة عرض الفاتورة.
- كما توفر الشركة المصرية للاتصالات رقم خاصة بالاستعلام عن فواتير الأرضي وهو 140 بسعر الدقيقة العادية.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021
توفر الشركة الاتصالات المصرية وسائل مختلفة لسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي بعد الاستعلام عبر لينك معرفة فاتورة الأرضي  كي يتمكنوا من دفع الفواتير قبل انتهاء مدة السداد والتعرض إلى انقطاع الخط :

- السداد عبر مكاتب فوري ومصاري.
- السداد عبر بطاقة فيزا من خلال  الموقع الإلكتروني لشركة الاتصالات المصرية.
- السداد عبر السنترال الأقرب إليك.
- السداد عبر خدمة الكاش المتوفرة في جميع شركات الاتصالات.

(Fatora) لينك معرفة فاتورة التليفون الارضي لربع الأول 2021 عبر رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات billing.te.eg

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فاتورة التليفون الارضي 2021 الربع الاول فاتورة التليفون الارضي 2021 شركة وي المصرية للاتصالات التليفون الارضي 2021 التليفون الارضي

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الإنتاج

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري

منذ ثلث ساعة

انتخاب الرئيس والوكيلين.. تفاصيل إجراءات الجلسة الافتتاحية للبرلمان

منذ ساعة و 26 دقيقة

تصريح جديد من الخارجية الإثيوبية بشأن قضية الحدود مع السودان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ يوم

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد والقنوات الناقلة

منذ أقل من ساعتين

موسيماني رفض رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب بالبورصة المصرية

منذ حوالي 4 ساعات

المقاولون العرب يرغب في ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل .. محافظة الجيزة تعلن انقطاع المياه عن بعض المناطق

منذ أقل من ساعتين

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2020 عبر الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات

لينك Billing.Te.Eg لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي يناير ٢٠٢٠ عبر موقع المصرية للاتصالات | إليكم أرقام الأعطال والشكاوي

فاتورة التليفون الارضي متاحة الآن للاستعلام عبر لينك موقع المصرية للاتصالات We من هنا.. ننشر طرق الدفع إلكترونيا

billing.te.eg | الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي شهر يناير 2020 عبر موقع المصرية للإتصالات وطرق السداد

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر يوليو 2020 عبر رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات WE بالرقم وطرق السداد billing.te.eg

مهلة سداد فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر ووسائل الاستعلام الإلكتروني billing.te.eg عبر رابط الشركة المصرية للاتصالات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:24 م

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري

02:20 م

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

11:32 ص

موسيماني رفض رحيل نجم الأهلي

12:30 م

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

09:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض