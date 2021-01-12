تطعيم نحو 80 ألف شخص ضد كورونا في السويد

أعلنت هيئة الصحة السويدية، اليوم الثلاثاء، تطعيم نحو 80 ألف شخص ضد فيروس كورونا، منذ أن بدأت برنامجها بهذا الشأن الشهر الماضي.

وأصدرت الهيئة السويدية، بيانًا قالت فيه: " لم تبلغ أي منطقة في السويد عن وجود مشاكل جراء عمليات التطعيم".

وبحسب بيانات الهيئة، تلقت السويد حوالي 160 ألف جرعة من لقاح "فايزر- بيونتيك" بحلول العاشر من يناير الجاري، وتم تطعيم نصف هذه الكمية للمواطنيين".

وكانت السويد التي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة، منحت الأولوية لتلقي اللقاح ضد كورونا للمقيمين في دور رعاية المسنين، والموظفين العاملين في تلك المرافق وعائلاتهم، وذلك خلال المرحلة الأولى من عملية التطعيم التي بدأت في 27 ديسمبر الماضي.

وتضم المرحلة التالية من التطعيم في السويد المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما، وكذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية، ومن المتوقع أن تبدأ عملية التطعيم في فبراير المقبل.