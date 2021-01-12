مصرع شخص في حادث مروري بقنا



حيث تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابوالمجد، إخطارا يفيد مصرع عزالعرب محمد ابوالوفا، 28 عاما، في حادث مروري بجوار قرية الجحاريد، بمركز دشنا، في محافظة قنا.



تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاو، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

لقي شخص مصرعه، في حادث مروري بجوار قرية الجحاريد، بمركز دشنا، في محافظة قنا.