وزير الرياضة ورئيس الهيئة الهندسية يتفقدان مجمع صالات حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:26 م
بوابة الفجر
أسماء قورة
‎قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب ايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية، صباح اليوم، بجولة تفقدية لمجمع صالات حسن مصطفي بالسادس من اكتوبر، في إطار الاستعداد لاستضافة بطولة العالم لكرة اليد "مصر2021 "، والتي تستضيف منافسات المجموعتين الأولى والخامسة.

‎يأتي ذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، للوقوف على اخر الاستعدادات لاستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد والتي ستنطلق غدا وتستمر حتى ٣١ يناير الجاري. ‎

أكد "صبحي" ان القيادة السياسية تقدم كافة أوجه الدعم للبطولة كي تظهر بالشكل الملائم واللائق لاسم ومكانة مصر الدولية في تنظيم الأحداث والبطولات الدولية.

أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الصالات المستضيفة للبطولة تعد صروحا رياضية عملاقة تبرهن على مكانة الدولة المصرية في مصاف الكبار سواء في استضافة مختلف الاحداث والبطولات الرياضية العالمية أو إتاحة البنية الرياضية العالمية للمنتخبات المصرية بما يؤهلهم لتحقيق الإنجازات الرياضية في مختلف منافساتهم القارية والعالمية والاولمبية. ‎

وكان وزير الشباب والرياضة قد قام صباح اليوم بتفقد الصالة المغطاة ‎بالعاصمة الإدارية للوقوف على الاستعدادات النهائية قبل انطلاق البطولة.


وزير الرياضة ورئيس الهيئة الهندسية يتفقدان مجمع صالات حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر
وزير الرياضة ورئيس الهيئة الهندسية يتفقدان مجمع صالات حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر
وزير الرياضة ورئيس الهيئة الهندسية يتفقدان مجمع صالات حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر
وزير الرياضة ورئيس الهيئة الهندسية يتفقدان مجمع صالات حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر
وزير الرياضة ورئيس الهيئة الهندسية يتفقدان مجمع صالات حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر
وزير الرياضة ورئيس الهيئة الهندسية يتفقدان مجمع صالات حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر
وزير الرياضة ورئيس الهيئة الهندسية يتفقدان مجمع صالات حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر
وزير الرياضة ورئيس الهيئة الهندسية يتفقدان مجمع صالات حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر

أخبار تهمك

المقاولون العرب يرغب في ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بعد إصابته.. حكاية مفيد فوزي مع فيروس كورونا

منذ ساعة و 20 دقيقة

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد والقنوات الناقلة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

4 لاعبين "صداع" في رأس الأهلي والزمالك بالميركاتو الشتوي

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري

منذ ساعة

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. تفاصيل جلسة شيكابالا مع نجوم الزمالك قبل لقاء المصري

منذ 43 دقيقة

احذفوا التطبيق قبل 8 فبراير.. خبراء يحذرون من الواتساب

منذ أقل من ساعة

موسيماني رفض رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الإنتاج

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب بالبورصة المصرية

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ حوالي 6 ساعات

أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:24 م

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري

02:20 م

4 لاعبين "صداع" في رأس الأهلي والزمالك بالميركاتو الشتوي

02:38 م

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

11:32 ص

احذفوا التطبيق قبل 8 فبراير.. خبراء يحذرون من الواتساب

02:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض