خطوات الاستعلام عن المستفيدين من منحة العمالة الغير المنتظمة 2021 الدفعة الخامسة منحة 500 جنيه شهر يناير (وزارة القوى العاملة)

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:17 م
العمالة الغير المنتظمة 2021
العمالة الغير المنتظمة 2021

خطوات الاستعلام عن المستفيدين من منحة العمالة الغير المنتظمة 2021 الدفعة الخامسة منحة 500 جنيه شهر يناير (وزارة القوى العاملة)

المستفيدين من منحة العمالة الغير المنتظمة 2021 يتصدر الأن محرك البحث العالمي “جوجل” من قبل الكثير من المواطنين المصريين، البحث عن موعد صرف الدفعة الخامسة من منحة العمالة غير المنتظمة ومعرفة المستفيدين، من ال500جنية التي تقوم بصرفهم وزارة القوى العاملة لمحدودي الدخل وعمال اليومية، تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تزامنا مع الأحداث الراهنة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي كان له الأثر السلبي على محدودي الدخل من ناحية الحياة الاقتصادية، لذا أمر الرئيس بصرف 500 جنية على مدار ثلاث أشهر لكل دفعة.

المستفيدين من منحة العمالة الغير المنتظمة
أعلنت وزارة القوى العاملة أنها تستعد الأن لإنهاء الإجراءات المتخذة لصرف الدفعة الخامسة من منحة الـ 500 جنية للعمال الغير منتظمين “عمال اليومية” وتجري وضع المنحة في حسابتهم وذلك حرصا من توفير العيشة الكريمة لهم في ظل الأحداث الحالية.

الاستعلام عن المستفيدين من منحة العمالة الغير المنتظمة
أتاحت وزارة القوى العاملة عدة طرق للإستعلام عن المستفيدين من منحة الـ 500 جنية للعمالة الغير منتظمة وهم كالأتي:-

- الدخول على الرابط الإلكتروني لوزارة القوى العاملة (اضغط هنا).

- ثم قم باختيار “المستفدين من منحة العمالة غير المنتظمة”، والتى يجرى تحديث البيانات بها خلال الفترة الحالية.

- يمكن الاستعلام عن طريق الخط الساخن على رقم 142 من خلال ارسال رسالة نصية عليه.

خطوات الاستعلام عن المستفيدين من منحة العمالة الغير المنتظمة 2021 الدفعة الخامسة منحة 500 جنيه شهر يناير (وزارة القوى العاملة)

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