إليسا تشيد بأداء ليليان نمري في "ع اسمك"

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
لمياء علي



أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، عن محبتها الشديدة لمشاهد الفنانة اللبنانية ليليان نمري في مسلسل ع اسمك" المذاع عبر "أم تي في" اللبنانية.

و أعربت الفنانة إليسا عن إعجابها بشخصية جورجيت والتي تؤديها نمري في العمل، وعبرت عن أنها تعيش حالة حب مع شخصيتها ومع العمل، وذلك عبر تغريدة نشرتها في حسابها الرسمي بتويتر.

المسلسل من تأليف كلوديا مرشليان وإخراج فيليب أسمر وبطولة كل من كارين رزق لله وجيري غزال ونقولا دانيال وختام اللحام وعلي الزين ويوسف حداد.

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