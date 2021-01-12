الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي دوري مراكز الشباب بمحافظة السويس

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أسدل الستار على منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري مراكز الشباب بمحافظة السويس باكتمال الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي.

حيث استطاع فرق القطاع الريفي بالمجموعة الأولى الصعود لاول مرة في تاريخها الي نصف نهائي البطولة والصعود عن جدارة واستحقاق من فرق القمة مثل مركز شباب المدينة و مركز شباب المثلث الفائز بالبطولة من قبل.

الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي البطولة بالمجموعة الأولي

مركز شباب القرية بقيادة مصطفي عنبه مركز أول برصيد 26 نقطة ، كما صعد مركز شباب الرائد بقيادة سيد سخان مركز ثانى برصيد 26 نقطة.

وقد تأهل من المجموعة الثانية

مركز شباب سليم الحي بقيادة المخضرم خليفه عبد القوي مركز اول برصيد 21 نقطة ، و حصل مركز شباب السلام بقيادة سيد تيجانا على البطاقة الثانية برصيد 18 نقطة.

ومن المقرر اقامة نصف النهائي

يذكر أن مباراتي نصف نهائي دوري مراكز الشباب بالسويس ستقاما يوم 17 يناير المقبل، على أن تُلعب مواجهة النهائي يوم 26 يناير.