رياح محملة بالأتربة وأمطار.. اعرف تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:15 م
أصدرت الأرصاد الجوية بيانا تكشف فيه عن تفاصيل حالة الطقس بداية من غد الأربعاء الموافق 13 يناير 2021 إلى الإثنين 18 يناير 2021 .
حالة الطقس غدا الأربعاء 13 يناير 2021:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم، على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة
- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد
حالة الطقس الخميس 14 يناير 2021:
- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري ووسط سيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة
- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد
- نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط
حالة الطقس الجمعة 15 يناير 2021 :
- أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة
- نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
حالة الطقس السبت 16 يناير 2021 :
- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد
حالة الطقس الأحد 17 يناير 2021 :
- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة
- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية
حالة الطقس الإثنين 18 يناير 2021 :
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية
- شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد