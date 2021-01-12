رياح محملة بالأتربة وأمطار.. اعرف تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

أصدرت الأرصاد الجوية بيانا تكشف فيه عن تفاصيل حالة الطقس بداية من غد الأربعاء الموافق 13 يناير 2021 إلى الإثنين 18 يناير 2021 .

حالة الطقس غدا الأربعاء 13 يناير 2021:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم، على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد





حالة الطقس الخميس 14 يناير 2021:

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري ووسط سيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد

- نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط





حالة الطقس الجمعة 15 يناير 2021 :

- أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

- نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.





حالة الطقس السبت 16 يناير 2021 :

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد





حالة الطقس الأحد 17 يناير 2021 :

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية





حالة الطقس الإثنين 18 يناير 2021 :

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية