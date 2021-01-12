أمطار مصحوبة بأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الاربعاء الموافق 13 يناير 2021 وحتى يوم الإثنين المقبل الموافق 18 يناير 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدًا الأربعاء:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم،  على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة 
 
نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد 
 
انخفاض فى درجات الحرارة بكافة الأنحاء 

 يوم الخميس المقبل:

أمطار  متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري ووسط سيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة
 
نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد
 
نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط

يوم الجمعة المقبل:

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة
 
نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

يوم السبت المقبل:

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد 

يوم الأحد المقبل:

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية 

يوم الإثنين المقبل:

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية
 
شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد 
 

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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