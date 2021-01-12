منذ بداية الجائحة.. تسجيل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا في ماليزيا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:08 م
ماليزيا
ماليزيا
وكالات

سجلت السلطات الماليزية، اليوم الثلاثاء، 3309 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة.

 

وكان ملك ماليزيا، السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه، أعلن حالة الطوارئ في سائر أنحاء المملكة لمكافحة الجائحة التي يهدّد تفشّيها بانهيار النظام الصحي في البلاد.

 

وأصدر الديوان الملكي، بيانًا قال فيه إنّ السلطان "يرى أن تفشي (مرض) كوفيد-19 في البلاد يمر بمرحلة حرجة للغاية وإن هناك حاجة لحالة الطوارئ".

 

وقد طلب رئيس الوزراء الماليزي، محيي الدين ياسين، من الملك فرض حالة الطوارئ في البلاد.

 

وأضاف البيان، أنّ حالة الطوارئ تسري لغاية الأول من أغسطس، لكن يمكن رفعها قبل ذلك التاريخ إذا ما تباطأت وتيرة انتشار الفيروس.

 

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